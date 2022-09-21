Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusuyla neye uğradığını şaşırdı!

Esnaf ziyaretlerinde AK Partili vatandaşlara sert tutumları ve hükümeti karalamaya yönelik tiyatrolarıyla gündeme gelen İYİ Parti'nin bu seferki adresi Ankara oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

Akşener’e Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ve partililerden oluşan heyet eşlik etti. Ziyaretlerde Meral Akşener, esnafın istek ve taleplerini dinlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili kendisine yöneltilen bir soruyla neye uğradığını şaşırdı.

Ziyarette bir basın mensubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde ifade ettiği, “Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatifimiz yok” sözünü hatırlattı.

Basın mensubunun sorusuyla neye uğradığını şaşıran Akşener, soruyu cevapsız bıraktı.

Akşener, ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonraesnaf ziyaretini sonlandırdı.