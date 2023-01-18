Akşener, cumhurbaşkanı adayını netleştirdi! Masaya o ismi getireceği kesin

İYİ Parti cephesindeki gelişmelerin Kemal Kılıçdaroğlu’nu üzeceğine işaret eden Abdulkadir Selvi, "Meral Akşener hem seçim afişinde hem hazırladığı videoda adayının İmamoğlu olduğu mesajını veriyor. Ayrıca bunu ben söylemiyorum. CHP’liler söylüyor. İYİ Parti’nin seçim afişlerinden artık Akşener’in masaya Ekrem İmamoğlu ismini getireceğinden emin olmuşlar. 'Akşener’in masaya İmamoğlu önerisiyle geleceği belli oldu' diyorlar" ifadelerini kullandı. Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"6’lı Masa’nın adı şimdiden kriz masasına çıktı.

6’lı Masa kurulalı 1 yıl oldu. Ortalama her iki ayda bir kriz yaşandı. Ama masayı krizlerin anası bekliyor. Çünkü 6’lı Masa şubat ayında cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve milletvekili pazarlığı için toplanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu’nun hedefi 6’lı Masa’nın ortak adayı olmak. Onun için Ahmet Davutoğlu’nun çıkışlarına, Ali Babacan’ın meydan okumalarına sabrediyor.

KILIÇDAROĞLU KARARLI

Masadan ortak cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak için sabredecek. Küçük partileri ikna etmek için milletvekili listelerini koz olarak kullanacak. Ama buna rağmen masayı ortak adaya ikna edemezse CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu, cesur olmazsa cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görüyor.

SEÇİM AFİŞLERİNDEKİ ADAY

İYİ Parti cephesindeki gelişmeler Kılıçdaroğlu’nu üzecek gibi. Çünkü Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına yanaşmıyor. Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimin kazanılamayacağına inanıyor. Peki Akşener’in adayı kim? İYİ Parti’nin seçim afişleri adayın kim olduğunu göstermiyor mu?

Akşener hem seçim afişinde hem hazırladığı videoda adayının İmamoğlu olduğu mesajını veriyor. Ayrıca bunu ben söylemiyorum. CHP’liler söylüyor. İYİ Parti’nin seçim afişlerinden artık Akşener’in masaya Ekrem İmamoğlu ismini getireceğinden emin olmuşlar. “Akşener’in masaya İmamoğlu önerisiyle geleceği belli oldu” diyorlar.

KILIÇDAROĞLU’NUN KARŞI HAMLESİ

Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul edecek mi? Kılıçdaroğlu, Akşener’in elini görmüş, ona göre karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Akşener masaya İmamoğlu ismini önerirse Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’nin adayı benim, İmamoğlu’nu düşünüyorsanız CHP’den istifa eder. Siz aday gösterirsiniz. O zaman ilk tura çoklu adayla gideriz” demesi bekleniyor. (...)"