Akşener bu yüzden masaya dönmüş! Bu ayrıntıyı hiç kimse bilmiyordu! İlk defa açıklandı

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’ya dönmesiyle ilgili parti içinden konuştuğu, ancak ismini paylaşmadığı bir kişinin görüşlerini köşesine taşıdı. Ataklı’nın aktardığına göre, İyi Partili bu isim, “Meral Hanım, hem kamuoyu tepkisini hem de partililerin endişesini de göz önüne alarak geri adım atmaya karar verdi” dedi.

Ataklı’nın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

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"Akşener’i masaya dönmeye zorlayan unsurlar neydi?

Bunu bir İyi Partili ile konuştum.

“Akşener’in kararlı tavrı önce hepimiz tarafından alkışlandı” diye söze başladı ve devam etti;

“Ancak kısa sürede iki belediye başkanının aday olmayacağı ortaya çıktı, ardından bizimle birlikte hareket edecek ve kazanabilecek bir aday bulamadık, bu parti içinde ciddi bir sıkıntı yarattı.”

İyi Partili isim daha sonra şöyle devam etti;

“Masadan ayrılmamız kamuoyunda tahminimizin üzerinde tepki oluşturdu. Bu da milletvekili hatta bakan olmayı planlayan bazı arkadaşlarımız arasında endişe yarattı. Genel başkana giden pek çok milletvekili baraj altında bile kalınabileceğini ileri sürdüler. Meral Hanım da hem kamuoyu tepkisini hem de partililerin endişesini de göz önüne alarak geri adım atmaya karar verdi." "