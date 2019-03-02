Akşener bir günde 4 ilçeyi dolaştı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir ziyaretinde Savaştepe, İvrindi, Bigadiç ve Susurluk ilçelerine gitti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir ziyaretinde Savaştepe, İvrindi, Bigadiç ve Susurluk ilçelerine gitti.

Esnaf ziyareti için ilçelere giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yoğun ilgi ve kalabalık ile karşılaştı. Akşener, ziyaret ettiği esnaflaraMillet İttifakı’nın 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağını söyledi.

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