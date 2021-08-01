Akşener, afet bölgesini miting meydanıyla karıştırdı: Seçim elbette gelecek
İP Genel Başkanı Meral Akşener, afet bölgesinde durumdan faydalanmaya çalışarak 'seçim' siyaseti yapmaya kalktı.
İP Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketini yerinde incelemeye gitti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Manavgat Belediye Başkanı ile bir araya gelen Akşener, Türkiye'yi üzüntüye boğan afet bölgesinde 'seçim' siyaseti yaptı.
"Seçim elbette gelecek" diyen Akşener, “Yanan ormanların yerine 1 cm beton yapılmamalıdır. O yapılan betonların hepsini yıktırmak boynumuzun borcu olacaktır." ifadelerini kullanarak 'pes' dedirtti.