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Akşener: Adaylıktan Gül için çekilmem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekil ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 11:03
Akşener: Adaylıktan Gül için çekilmem

HP'nin hamlesiyle grup kuran ve seçime girmeye hak kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, bu sabah katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

FOX TV'de katıldığı programda Meral Akşener, ittifak ile ilgili detayları açıkladı. Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediği aktarıldı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:03
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