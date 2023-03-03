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Siyaset Akşener adaylık çağrısı yapmıştı! Dikkat çeken Mansur Yavaş hamlesi
Siyaset

Akşener adaylık çağrısı yapmıştı! Dikkat çeken Mansur Yavaş hamlesi

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çağrısının ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la belediye binasında görüştü.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 18:55:00 - 2023-03-03 19:00:13
Akşener adaylık çağrısı yapmıştı! Dikkat çeken Mansur Yavaş hamlesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından siyasi kulislerde hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı

Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." sözleriyle çağrı yapmıştı.

CHP'li Kuşoğlu'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

Akşener'in çağrısının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine gitti. Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı.

 
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