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Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da belediye başkanlığına aday göstermemelerine ilişkin, "AK Parti-MHP yan yana gelip anlaşsınlar, adaylarını teke düşürsünler. Hangi partinin adayı üzerinde karar verirlerse versinler, biz oylarımızı o tarafa yönlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

01 Şubat 2019 Cuma 09:10
Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde partililer tarafından karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve İl Başkanı Metin Yaşar ile esnaf ziyaretinde bulundu, Millet İttifakı'na destek istedi.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Iğdır'da belediye başkanlığına aday göstermediklerini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak çok somut bir adım attık. Iğdır çok ilginç bir il. Ermenistan ile sınır. HDP orada 44 bin oy aldı. MHP 23 bin 400 civarında oy aldı. AK Parti 23 bin civarında oy aldı. İYİ Parti ise 5 bin 500 oy almış. İYİ Parti şimdi dedi ki aday çıkarmıyoruz. Yani ne demek istiyoruz; her yerde Cumhur İttifakı el ele tutuşmuş durumda ama buna karşılık ilginç bir şekilde, hem bu bekayı söyleyenler hem HDP'yi şeytanlaştıranlar, o şeytanlaştırılmış HDP'yi bize yapıştırmaya çalışanlar görülüyor ki her yerde ittifak yapmışlar ama Iğdır'da iki ayrı aday çıkmış. Ben öneride bulundum, laf söz önemli değil, tutumdur bu. Tutumumuz açık; aday çıkarmıyoruz. Yani bu iki siyasi parti yan yana gelip anlaşsınlar, adaylarını teke düşürsünler. Hangi partinin adayı üzerinde karar verirlerse versinler biz oylarımızı o tarafa yönlendireceğiz."

Daha sonra Osmaneli ilçesine geçen Meral Akşener, burada da esnafla bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 09:10
  1. Iğdır
  2. Bilecik
  3. AK Parti
  4. MHP
  5. Cumhur İttifakı
  6. İYİ Parti
  7. İYİ Parti'den Cumhur İttifakı'na destek
  8. Yaşar Tüzün
  9. Metin Yaşar
  10. Millet İttifakı

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