Akşener, 6 milyonluk ultra lüks aracın gölgesinde şov yaptı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği şehirlerde zaman vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bu durum karşısında kontrolünü kaybeden Akşener, utanmadan sıkılmadan seçmenle kavga ediyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Akşener, bugün Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaf ziyareti sonrası bir caddede kurulan platformdan halka seslendi.

Milyonluk aracının gölgesinde konuştu

Meral Akşener'in konuşması değil, arka planda yer alan ve şuanki piyasa değer 6 milyonu bulan ultra lüks aracı dikkat çekti.

Alman otomotiv üreticisi AUDI'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen A8 Long modelini makam aracı olarak tercih eden Meral Akşener'in konuşmasında esnafın unutulduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin her kesimden vatandaşına verdiği destekleri görmezden gelen Akşener, "Bu milletin sesini ağalar duyuncaya kadar, ağalar buraya gelinceye kadar gezmeye devam" edebiyatı yaptı.

1 ayda 16 defa özel uçak

“Biz özel uçak kullanmayız" naraları atarak milleti kandırabileceğini sanan Akşener'in 1 ayda 16 defa özel uçak kullandığı ortaya çıkmıştı.