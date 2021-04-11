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Gündem Akşener 28 Şubat’ta da dik duramamıştı
Gündem

Akşener 28 Şubat’ta da dik duramamıştı

Amirallerin bildirisine “zevzeklik” dedikten sonra hükümete yüklenerek kıvıran İP liderinin, kendisine ağır hakaret eden 28 Şubat darbecilerinden “şikayetçi değilim” sözlerine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 09:27:00 -
Akşener 28 Şubat’ta da dik duramamıştı

28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tutarsızlığı tepki topluyor. Son olarak 104 emekli amiralin darbe kokan bildirisine önce “zevzeklik yapmışlar” sonra da ekonomi bahanesiyle hükümetin konuyu abarttığını söyleyen aynı Akşener’in bir röportajında, “seni kazığa oturturuz” diyen 28 Şubat darbecilerinden bile “şikayetçi değilim” sözleri samimiyetsizliğini gösterdi. Akşener’in sözlerine 28 Şubat mağdurlarından tepki yağdı.

28 Şubat davası sanıklarından döneminin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner’in avukatı Murat Tanfer Türemen’in mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Akşener’in mağdur değil sanık olması gerektiğini belirtilerek, şunlar ifade edildi: “Dönemin Bakanı Akşener seçilmiş değil atanmıştır. Onun talimatı ile başörtülü öğrenciler okullara sokulmamış, yerlerde sürüklenmiş ve coplanmıştır. Kur’an Kursları baskı altına alınmıştır. Toplantı ve yürüyüşlerin düzenlenmesi yasaklanmıştır. ‘Ayağını denk alsın, yoksa yağlı kazığa oturturuz’ sözlerine bile sadece ‘Nahoş olay’ dedi.”

Yeni Türkiye’de yeri yok

Türkiye Adalet Platformu Başkanı Av. Bülent Demir de Akşener’in darbecilere karşı dik duramadığını vurgulayarak, şunları söyledi: “28 Şubat davası; kimlerin darbecilerle bir, kimlerin karşı durduğunu açısından turnusol kağıdı özelliğinde olmuştur. Şevket Kazan ve Meral Akşener darbecilere karşı gereken duruşu gösteremeyen simalardandır. Buna rağmen Abdurrahman Dilipak, İlnur Çevik gibi birçok sima da gereken izzetli duruşu göstermişlerdir. O yaşlı olduğunu söylediğiniz darbecilerin tamamı, ‘Bugün de olsa aynı şeyi yapardım’ diyecek kadar küstah. Milli iradeye saygısız olan bu kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilerek gereği yapılmıştır. Millet artık kül yutmuyor. O dönem darbecilerle birlik olanlar, 15 Temmuz’da da amiral bildirisinde de kendilerini ele vermiştir. Milli iradeye saygısı olmayan hiçbir sima yeni Türkiye’de yer alamayacaktır.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Resat

Ideallerini dik tutacak omurgaya sahip olanları kuklacilar sevmez. Istedigi şekle sokamadiklari için. Kuklaci omurgasız olanı sever. Omurgasız da kim kuklacibasiysa onu.
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1905

meral hanımda yanaaar döneer
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