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Aktüel Akseki'deki asırlık konak turizme kazandırılacak
Aktüel

Akseki'deki asırlık konak turizme kazandırılacak

Antalya'nın kendisine özgü düğmeli evleriyle ünlü Akseki ilçesinde 1900'de yapılan ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Zilalcı Konağı, yeniden hayat buluyor - Tarihi konak, yaklaşık bir yıl sürecek restorasyon çalışmaları tamamlandığında kapılarını turistlere açacak

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:05:15 -
Akseki'deki asırlık konak turizme kazandırılacak

ANTALYA (AA) - MUSTAFA HATİPOĞLU - Antalya'nın Akseki ilçesinde bir asır önce yaptırılan tarihi Zilalcı Konağı'nın, turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlandı.

Demirciler Mahallesi'nde tarihi kaynaklara göre Hacı Ömer oğlu Halis Efendi (Göksoy) tarafından 1900'de taş ustalarına yöreye özgü mimariyle yaptırılan 3 katlı konak, 1950'lerin sonunda Ahmet Ragıp Zilalcı'ya satıldı.

Zamanla eskidiği için kimsenin oturmadığı tarihi yapı, 2017'de turizme kazandırılması amacıyla Akseki Belediyesince kamulaştırıldı.

Bu yıl yapılan "Zilalcı Konağı Restorasyon Projesi" ihalesini 2 milyon 418 bin lira bedelle alan yüklenici firma, yapının restorasyon çalışmalarını başlattı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki konağın, ana giriş yolunda önemli bir noktada yer aldığını söyledi.

Bölgeye özgü "düğmeli ev" tekniğinde yapılmış konağın Akseki'yi tanıtan ilk anıtsal yapı olduğunu dile getiren Özkan, "Konak cumbası, şahnişin (Geleneksel Türk mimarlığında, odanın cephesinde yer alan üç yanı pencereli küçük çıkma), bağdadi kubbesi, süslemeli ahşap tavanları, gusülhaneli sedir ağaç oyma dolapları gibi özellikleriyle ilçemizin simge yapıları arasında yer alıyor. Projemizin ana hedefi, kentin ana giriş aksında kentin geleneksel dokusunu vurgulayan görsel farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

Bölgenin kent kimliğini yansıtan anıtsal değerlerini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Özkan, tescilli yapılara yeni işlevsel özellik kazandırarak koruma-kullanma bilincinin yaygınlaşmasına da katkı sunmak istediklerini belirtti.

Özkan, ilçedeki "Zilalcı Konağı" gibi kültür varlığı yapıların turizme katkı sağlaması için projelere devam edeceklerini bildirdi.

- Bir yılda tamamlanması planlanıyor

Akseki Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Eren Yenidünya da "Zilalcı Konağı"nın ilçedeki tescilli en önemli kültürel varlıklardan birisi olduğunu ifade etti.

Konağın yöre kimliğini yansıtan nadir yapılardan olduğuna dikkati çeken Yenidünya, şu bilgileri verdi:

"Konak oldukça büyük ve görkemli bir yapı. Restorasyon tamamlandığında bodrum katta yemekhane ve mutfak bölümü ile konaklayacak misafirlerin kullanabileceği alanlar bulunacak. Yedi odamızı otel odası olarak kullanacağız. En üst kattaki cumbalı bölüm ise protokol odaları olacak. Çalışmaların yaklaşık 12 ayda tamamlanmasını planlıyoruz. Bina aslına uygun hale getirilecek. Tamamen yapıyı koruyarak niteliğini kaybetmeden özgün bir şekilde yöremize kazandırmak istiyoruz."

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