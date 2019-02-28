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Akşehir Belediyesi'ne bir ödül daha

Akşehir Belediyesi’nin Akşehir’de hayata geçirdiği Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki Tarihi Evlerin Restorasyonu, Plant Dergisi tarafından sektörünün en prestijli ödülü olan Plant Ödülü’ne layık görüldü.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:51
Akşehir Belediyesi'ne bir ödül daha

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen ödüllendirmede, genel olarak ülkemiz “Süs Bitkisi” üretiminde çağdaş ve yenilikçi yaklaşımları, ekonomiye ve “Peyzaj Mimarlığı” meslek disiplinine katkıyı özendirmek; seçilecek kişi veya kuruluşları kamuoyu gündemine getirmek ve onurlandırmak amaçlarını taşıyor.

KALICI 51 PROJE 1

9 kişilik bir ekipten oluşan seçici ve danışma kurulu tarafından 138 proje incelenmiş, 24 proje koşullara uymadığı için elenirken 114 proje değerlendirmeye alınarak 51 proje ödül kazandı. Akşehir Belediyesi; Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Tarihi Evlerin Restorasyonu ile Kamusal Alan, Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları Plant Ödülü’ne layık görüldü.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜRLER

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Sokak Sağlıklaştırma Projemiz kapsamında yaptığımız restorasyon çalışmaları; Plant Ödülü’ne layık görüldü. Kültürel ve tarihi açıdan büyük zenginliklere sahip olan Akşehir’imizde yaptığımız bu çalışmaların birçok kez ödüle layık görülmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Akşehir’imizi daha da güzelleştirmek ve turizm potansiyelini artırmak adına yaptığımız bu çalışmalarla hem tarihi mimarimizi ayakta tutuyor, hem de bu tarihi evlerde oturan dar gelirli hemşehrilerimizin daha sağlıklı evlerde oturmalarına imkân sağlamış oluyoruz. Projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi bu ödüle layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Plant Ödülleri için 1 Mart 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde bir tören yapılacak ve Akşehir Belediyesi bu törende ödülünü alacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 00:51
  1. İstanbul
  2. Akşehir Belediyesi

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