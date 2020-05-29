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Aktüel

Aksaray'daki silahlı kavgada köylüsünü öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:04:56 -
Aksaray'daki silahlı kavgada köylüsünü öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki silahlı kavgada köylüsünü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çankaya Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta dün Serhat Adak'ın yaşamını yitirdiği silahlı kavganın ardından polise teslim olan Ümit A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çankaya Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta aynı köyden Serhat Adak ile Ramazan A. ve kardeşi Ümit A. (35) arasında dün silahlı kavga çıkmış, Adak vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Ümit A, Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

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