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Aktüel

Aksaray’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:39:27 -
Aksaray’da zincirleme kaza: 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray-Konya yolunun 60. kilometresindeki Eşmekaya Kasabası mevkisinde, Ahmet Semih Güleser idaresindeki 38 ABM 781 plakalı otomobil ışıklarda bekleyen Osman Öcal’ın kullandığı 34 DZ 3034 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Cemil Gül’ün idaresindeki 35 KE 455 plakalı otomobil de duramayarak 34 DZ 3034 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada, Ahmet Semih Güleser ve eşi Zeynep Güleser ile diğer araç sürücüsü Osman Öcal yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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