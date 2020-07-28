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Aktüel

Aksaray'da yakalanan ehliyetsiz sürücü ve 3 hırsızlık zanlısı Hatay'da tutuklandı

Zanlıların, bir bayiden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:14:33 -
Aksaray'da yakalanan ehliyetsiz sürücü ve 3 hırsızlık zanlısı Hatay'da tutuklandı

HATAY (AA) - Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile aynı araçtaki 3 hırsızlık şüphelisi Hatay'da tutuklandı.

Aksaray'da önceki gün arka plakası bulunmayan 34 ADC 143 plakalı otomobille polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçtaki ehliyetsiz sürücü Abit K. (18) ile hırsızlık zanlıları Metin B. (18), Dildar Ç. (17) ve İsmail G. (19) Hatay'a getirildi.

Ehliyetsiz sürücü ve 3 hırsızlık zanlısı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, Kırıkhan ilçesinde bir telefon bayisinden 11 cep telefonu çaldığı belirlendi.

Telefon bayisinden hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

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