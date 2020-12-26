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Aktüel Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Aktüel

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:18:13 -
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, C.D. (43), H.K.G. (18), A.H.S. (25), H.Y. (29) ile yabancı uyruklu S.G. (29) ve A.Ö'nün (30) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 6 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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