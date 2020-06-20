  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aksaray'da polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 21:52:27 -
Aksaray'da polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da denetim yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücünün çarptığı bekçi yaralandı.

Büyükbölcek Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Murat Ç'nin (33) kullandığı 68 AAG 349 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalışırken bekçi Mehmet Kara'ya (28) çarptı.

Yaralı bekçi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kovalamaca sonucu Yenimahalle'de yakalanan Murat Ç. gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı