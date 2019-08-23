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Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Köylerine sebze toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ve 2 çocuğu yaralandı

23 Ağustos 2019 Cuma 09:31
Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, köylerine sebze toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Ümit Süleyman Kestek (39) idaresindeki 68 HC 071 plakalı otomobil, Ihlara yolu Kireçli mevkisinde Orhan Sertkaya (39) kontrolündeki 68 BS 757 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Hafize (37) ve oğlu Mustafa Kestek (5) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı baba Kestek ile kızı Hatice (11) ve oğlu Alper Kestek (9) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sertkaya, emniyet mensuplarınca gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Kestek ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:31
  1. Aksaray
  2. ölü
  3. trafik kazası

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