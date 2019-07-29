Aksaray’da OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı Başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı Başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksaray OSB Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Yönetim kurulu üyeleri İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. İnşaatlarını tamamlayarak üretime geçen firmaların tapu talepleri, fabrika inşaatları devam eden firmaların süre uzatım talepleri ile yatırımcılardan gelen taleplerinin değerlendirildiği toplantıda bölgenin genel sorunları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Aksaray Valisi Ali Mantı OSB’nin geldiği noktada önemli gelişmeler gösterdiğini yatırım ve istihdamın arttırılmasına yönelik gerekli girişim ve planlama çalışmalarının yapıldığını yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bölgenin sorunları ve çözümüne yönelik çalışmaları hep birlikte takip ettiklerini belirtti.

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