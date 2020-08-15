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Aktüel

Aksaray'da Kovid-19 nedeniyle düğünlere 2 saat sınırlaması

Yeniakit Publisher
2020-08-15 19:51:04 -
Aksaray'da Kovid-19 nedeniyle düğünlere 2 saat sınırlaması

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün törenlerine 2 saat sınırlaması getirildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla düğün törenleriyle ilgili ek kararlar alındı.

Alınan kararlar gereği, tedbirlere uyulması kaydıyla düğün törenlerinin yapılmasına izin verilecek, il genelinde yapılan bütün düğün törenleri 2 saat içinde tamamlanacak.

Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damat haricinde sahnede oyun oynamasının yasaklanmasına da karar verildi.


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