Aksaray'da korkutan yangın!

Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan plastik malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken binada hasar meydana geldi.

Öte yandan yangında bir kamyonet de zarar gördü.