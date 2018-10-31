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Aksaray'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 kişiden 9'u enselendi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:23
Aksaray'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğrenim gördükleri harp okullarından ihraç edildiği belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:23
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