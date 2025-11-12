Aksaray'da evlat dehşeti! Tartıştığı annesinin evini yaktı
Aksaray’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Annesiyle tartıştığı iddia edilen bir şahıs, öfkesine yenilerek annesinin kaldığı müstakil evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan evladı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.
Yangın, Hasas Mahallesi 6669 Sokak'ta bulunan H.D.'ye (47) ait müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki K.D., annesi H.D. ile tartıştı. Tartışmanın ardından K.D. annesinin evinde perdeleri çakmakla yakarak ateşe verdi. Ardından evden kaçan K.D. kayıplara karışırken, anne H.D. kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede müstakil evin odasını sararken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumanlardan etkilenen anne sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahale edildi.
Polis ekipleri evi ateşe verip kaçan K.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.