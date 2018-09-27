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Aksaray'da babasının silahını oyuncak sanan çocuk, tetiğe basınca babaannesini vurdu

Babasının silahını oyuncak zanneden 10 yaşındaki çocuk, silahın tetiğine basında karşısında oturan babaannesini kafasından vurarak yaraladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:23
Aksaray'da babasının silahını oyuncak sanan çocuk, tetiğe basınca babaannesini vurdu

Aksaray'da, R.D. (10) evde oyuncak sandığı babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca, karşısında oturan babaannesi Ummahan D.'yi (89) başından yaraladı. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SİLAHI OYUNCAK SANIP OYNAMAYA BAŞLADI

Olay, saat 17.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 851'nci Sokak Simge Apartmanının 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki R.D., evde bulduğu ve oyuncak sandığı babası M.D.'ye ait tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre, oynadığı sırada tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan mermi babaannesi Ummahan D. (89)'un başına isabet etti.

YARALANAN YAŞLI KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Ummahan D. kanlar içinde yere yığıldı. Yaşlı kadın, aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Ummahan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:23
  1. Aksaray
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