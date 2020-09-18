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Aktüel Aksaray'da 79 kilo 750 gram esrar ve 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Aktüel

Aksaray'da 79 kilo 750 gram esrar ve 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:46:10 -
Aksaray'da 79 kilo 750 gram esrar ve 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş 79 kilo 750 gram esrar ve 23 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında takip ettikleri bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Aramada, otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş 79 kilo 750 gram esrar ve 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki C.K. (42) ve Y.Ç. (35) gözaltına alındı.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbet sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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