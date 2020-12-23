Aksaray'da 2 bin 810 litre kaçak şarap ele geçirildi
AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir bağ evinde 2 bin 810 litre kaçak şarap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Gaziemir köyünde bir bağ evine düzenlenen operasyonda, bidonlar içine hazırlanmış satışa hazır 2 bin 810 litre kaçak şarap, bir ruhsatsız tabanca ve 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Ekipler, S.E, İ.U, H.U, B.Ç, Y.B, E.A, H.Ç. ve İ.B'yi gözaltına aldı.