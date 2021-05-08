Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Aksaray Üniversitesi aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.
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