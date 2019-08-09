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Aksaray polisi Kurban Bayramı’nda tetikte

Aksaray’da hayvan pazarının açılması ile birlikte harekete geçen polis ekipleri, hayvan pazarında hem pazarcıları hem de vatandaşları sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyararak bilgilendirme broşürleri dağıttı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Aksaray polisi Kurban Bayramı’nda tetikte

Aksaray’da hayvan pazarının açılması ile birlikte harekete geçen polis ekipleri, hayvan pazarında hem pazarcıları hem de vatandaşları sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyararak bilgilendirme broşürleri dağıttı.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentte her alanda geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında hayvan pazarında üreticiler ve vatandaşlarla bir araya gelerek sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu. Özellikle hayvan satıcılarına yönelik sahte para eğitimi veren polis ekipleri, sahte paranın nasıl ve nereden anlaşılacağı konusunda üreticilere bilgilendirme yaptı. Üreticilere bilgilendirme broşürü de dağıtan polis ekipleri, en ufak bir şüphede hemen polis ekiplerine haber verilmesini istedi. Hayvan satıcılarını ve vatandaşları tek tek bilgilendiren polis ekipleri, hayvan pazarı kapanıncaya kadar sivil ve resmi olmak üzere aralıksız denetim yapıp nöbet tutacak.



“Hayvan satıcıları ve vatandaşları uyarıyoruz, ekip sayıları artırıldı”


Denetimleri ve çalışmaları yerinde inceleyerek takip eden Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Remzi Köpüklüoğlu, bayram nedeniyle emniyetin geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldığını belirterek, “Valimiz Ali Mantı ve Emniyet Müdürümüz Ali Karabağ’ın talimatları doğrultusunda 81 ilimizde olduğu gibi Aksaray’da da Kurban Bayramı süresince gerekli emniyet tedbirleri planlanmıştır. Özellikle hayvan pazarında sahtecilik olayları, sahte para olayları, dolandırıcılık, hırsızlık ve yan kesicilik olaylarına karşı vatandaşlarımız bilgilendiriliyor ve bilinçlendiriliyor. Yine Kurban Bayramı süresince halkımızın güvenli şekilde bayramlarını geçirebilmesi amacıyla alışveriş merkezlerinde, parklarda, piknik alanlarında, halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde tedbirler planlanmıştır. Yaya ve sabit devriyeler şeklinde ekiplerimiz artırılmıştır. Ayrıca trafik yönünden Aksaray’ın bir geçiş güzergahı olması değerlendirilerek sabit ve yaya devriyelerimiz trafikte artırılmıştır. Geçiş noktalarında gerekli tedbirler alınmıştır. Ayrıca halkımızın yine güven ve huzur içerisinde bayramlarını geçirebilmesi için hayvan pazarında dolandırma, hırsızlık olaylarına karşı ekiplerimizin sayıları da artırıldı” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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