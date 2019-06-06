Aksaray lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran Cumartesi günü sınava girdi. 2019 LGS sınavına giren öğrenciler bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Aksaray taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Aksaray lise taban puanları 2019 MEB, Aksaray lise puanları 2019, Aksaray lise taban puanları 2019 LGS Aksaray lise taban puanları, Aksaray lise yüzdelik dilimleri 2019, Aksaray lise başarı puanları, Aksaray Anadolu Lisesi taban puanı 2019, Aksaray İmam Hatip Lisesi taban puanları, Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanları 2019, Aksaray Sağlık Meslek Lisesi taban puanları 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Aksaray lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları 2019

ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen LisesiFen Lisesi

MERKEZ / Şehit Önder Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

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