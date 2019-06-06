0553 313 94 23

Aksaray lise taban puanları 2019 MEB

Aksaray lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran’da yapılan 2019 LGS sınavına girerken bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Aksaray taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri.

06 Haziran 2019 Perşembe 08:38
Aksaray lise taban puanları 2019 MEB

Aksaray lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran Cumartesi günü sınava girdi. 2019 LGS sınavına giren öğrenciler bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Aksaray taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Aksaray lise taban puanları 2019 MEB, Aksaray lise puanları 2019, Aksaray lise taban puanları 2019 LGS Aksaray lise taban puanları, Aksaray lise yüzdelik dilimleri 2019, Aksaray lise başarı puanları, Aksaray Anadolu Lisesi taban puanı 2019, Aksaray İmam Hatip Lisesi taban puanları, Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanları 2019, Aksaray Sağlık Meslek Lisesi taban puanları 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Aksaray lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi  taban puanları 2019

MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları 2019

ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen LisesiFen Lisesi

MERKEZ / Şehit Önder Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

MERKEZ / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:38
  1. Yozgat
  2. aksaray lise taban puanları 2018 2019
  3. aksaray lise taban puanları 2017 2018
  4. aksaray sağlık meslek lisesi taban puanı
  5. aksaray lise puanları 2019
  6. aksaray fen lisesi taban puanı 2019
  7. aksaray lise puanları 2018
  8. aksaray fen lisesi taban puanı 2018
  9. aksaray sınavsız liseler
  10. aksaray adrese dayalı liseler
  11. aksaray taban puanları 2018
  12. aksaray hazım kulak anadolu lisesi
  13. aksaray proje okulları
  14. aksaray lisesi
  15. Aksaray Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  16. Aksaray Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  17. Aksaray Liseleri Kontenjanları 2019
  18. Aksaray liselerin en küçük puanları 2018
  19. Aksaray Anadolu Liseleri Kontenjanları
  20. 2018 2019 Aksaray Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  21. Aksaray Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  22. Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  23. Aksaray Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  24. Aksaray İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  25. Aksaray Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  26. Aksaray Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  27. Aksaray Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  28. Aksaray Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  29. Aksaray Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  30. Aksaray Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  31. Aksaray Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtta hava durumu
    1. Yurtta hava durumu
    2. Irak Kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz..
    3. MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk..
    4. Haciz şoku yaşayan Kuşadası-Efes..
    5. Tandırlar kadınların çamurlu ellerinde..
    6. MSB:"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde..
    7. GÜNDEM / 6 Haziran 2019
    8. Savaşta babasını kaybeden çocuk su..
    9. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe..
    10. Pençe Harekatı'nda ölen terörist..
    11. (Özel) Balıkesir evde sağlık..
    12. Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı?..
    13. Diyarbakır’da tarihi surlarda korkutan..
    14. (Özel) Ak pelikanların gökyüzündeki..
    15. Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi
    16. Jandarmadan kolonyalı şekerli trafik..
    17. Trabzon lise taban puanları 2019..
    18. Kara yollarında durum
    19. Duruşma savcısı geri getirildi! Hakim..
    20. 3 kez ek bütçe yapmış! "Paraya..
    21. Sadakataşı’ndan Arakanlılar için Gelir..
    22. Aksaray lise taban puanları 2019 MEB
    23. Serbest dalış şampiyonu Derya Can’ın..
    24. CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Trabzonlu..
    25. Ramazan Bayramı Havran İlçesi’nde de..
    26. Bakan Akar'dan şehit asker için..
    27. TMSF'den sosyal medyadaki haberlere..
    28. Trakya, sabaha depremle uyandı
    29. CHP'li Başkan, belediye işçilerini..
    30. Tekne motor hırsızı yakalandı
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!