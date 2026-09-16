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Yerel Aksaray-Konya yolunda fırtına dehşeti!
Yerel

Aksaray-Konya yolunda fırtına dehşeti!

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Aksaray-Konya yolunda fırtına dehşeti!

Aksaray-Konya karayolunda etkisini gösteren şiddetli kum fırtınası, görüş mesafesini sıfıra düşürerek zincirleme kazaya yol açtı. Konya istikametinde seyreden 2’si minibüs olmak üzere toplam 7 araç birbiriyle çarpıştı.

Aksaray-Konya karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Edinilen ilk bilgilere göre, Aksaray-Konya karayolu Konya istikametine şiddetli kum fırtınası nedeniyle 2’si minibüs toplam 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

 

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