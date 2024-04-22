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Yerel Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama
Yerel

Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-04-22 12:21:00 - 2024-04-22 12:23:37

Aksaray'da uyuşturucu uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda, 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Aksaray’da uyuşturucu imal ve ticaretini yapan 2 şahsa yönelik operasyon düzenleyen jandarma 2 şüpheliyi uyuşturucu maddelerle yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri isim ve adresleri belirlenen 2 şahsı takibe aldı. 2 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahısların bulunduğu ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.E.D. ve S.Ö. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanırken evde yapılan aramalarda 20 gram sentetik cannabinoid/bonzai, 32 gram metamfetamin, 2 gram toz halinde uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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