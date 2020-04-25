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Aktüel

Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi

Aksaray Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 30 gün boyunca 30 bin adet hediye paketi dağıtacak.

2020-04-25 15:00:54 -
Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi

Aksaray Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 30 gün boyunca 30 bin adet hediye paketi dağıtacak.


Her yıl Ramazan ayında düzenlenen toplu iftar programları bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iptal edildi. Ramazan aynın getirdiği manevi duyguyu hissettirebilmek için çeşitli çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi iftara yakın bir saatte ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek onlara içerisinde Aksaray Belediyesi Akmek birimi tarafından üretilen maske ve Aksaray Tahinlisinin olduğu paketleri hediye ediyor. Ramazan ayını kutlayarak bir süre sohbet eden ekipler, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in yazdığı mektupları da sahiplerine ulaştırıyor.

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