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Aktüel

Aksaray Belediyesinden gezici bayram konseri

Yeniakit Publisher
2020-08-02 12:06:59 -
Aksaray Belediyesinden gezici bayram konseri

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara moral amacıyla gezici konser etkinliği düzenledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla özel olarak dizayn edilen kamyonun arkasında çalan müzik grubu, kent merkezindeki mahalleleri gezerek konser verdi.

Yöreye özgü türküleri seslendiren grup, vatandaşların bayramını kutladı.

Balkon ve pencerelerden, türkülere tempo tutan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Keyifli anlar geçiren çocuklara lokma tatlısı ikram edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, konserlerin yoğun ilgi gördüğünü, tüm bayram boyunca devam edeceğini söyledi.

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