  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aksaray Belediyesinden gezici bayram konseri

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:34:52 -
Aksaray Belediyesinden gezici bayram konseri

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara moral amacıyla gezici konser etkinliği düzenledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla özel olarak dizayn edilen kamyonun arkasında çalan müzik grubu, kent merkezindeki mahalleleri gezerek konser verdi.

Yöreye özgü türküleri seslendiren grup, vatandaşların bayramını kutladı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden, türkülere tempo tuttu. Balkonlarda oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Balkonlarından sepet uzatan vatandaşlara oyuncak, şeker ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı