Bayram büyük bir heyecanla bekleniyor. İki yıl boyunca pandemi sebebiyle bayramlar 'Nerede o eski bayramlar?' sorusunun zihinlerde yankılanmasına yol açtı. Omicron varyantı ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle ramazan bayramında eski günlere dönüş yaşandı. Kurban bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesiyle pek çok kişi büyükşehirlerden memleketlerine ya da tatil beldelerine akın etti. Bayramı Aksaray'da geçirecek olanlar ise 'Aksaray bayram namazı kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Aksaray bayram namazı saati 9 Temmuz 2022 Diyanet bayram namazı saatleri

9 Temmuz Cumartesi sabahı Aksaray merkezde bayram namazı saat 06.02'de kılınacak.

Ağaçören bayram namazı kaçta?

Ağaçören'de bayram namazı saat 06.01'de kılınacak.

Eskil bayram namazı kaçta?

Eskil'de bayram namazı saat 06.04'te kılınacak.

Gülağaç bayram namazı kaçta?

Gülağaç'ta bayram namazı saat 06.00'da kılınacak.

Güzelyurt bayram namazı kaçta?

Güzelyurt'ta bayram namazı saat 06.00'da kılınacak.

Ortaköy bayram namazı kaçta?

Ortaköy'de bayram namazı saat 06.01'de kılınacak.

Sarıyahşi bayram namazı kaçta?

Sarıyahşi'de bayram namazı saat 06.01'de kılınacak.

Sultanhanı bayram namazı kaçta?

Sultanhanı'nda bayram namazı saat 06.04'te kılınacak.