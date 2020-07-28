Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da kurban kesimi hazırlıkları

AKSARAY (AA) - Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yapıldı.

Aksaray Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsasında kurulan hayvan pazarında, yaylalarda özel olarak bakılan ve Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarına getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar alıcısını bekliyor.

Sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda sürekli uyarıların yapıldığı pazar yerinde, besici ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Aksaray Belediyesince, Kurban Bayramı dolayısıyla mezbaha ve canlı hayvan pazarında ek önlemler alındı.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kurban pazarında vatandaşları sahte paraya karşı bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, kurban pazarını gezerek incelemelerde bulundu.

Aydoğdu, esnaflara bol kazançlar dileyerek, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımının önemine dikkati çekti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Çayırbağ Canlı Hayvan Pazarında sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda uyarılar yapılıyor.

Kentte 9 semt pazarında, özel et kombinalarının tamamında ve bahçeli evi olanların bahçelerinde kurban kesimi yapabileceği açıklandı.

Kesim yerlerinin, belediyenin veteriner hekimleri ve zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenerek kontrol edileceği bildirildi.

İşetmeler tarafından kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi, hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecek.

- Karaman

Karaman Belediyesi bu yıl kentte kurban satışı için 2, kesim için de 11 yer belirledi.

Buna göre Üniversite Mahallesi Yeni Stadyum karşısı ile Mehmet Bey Mahallesi'nde kurban satışı yerleri düzenlendi.

Buralarda giriş ve çıkışlarda denetim noktaları oluşturularak herkesin vücut ısısı kontrol ediliyor. Pazara, maskesi olmayanların girişine izin verilmezken belediye tarafından maske dağıtılıyor. Ayrıca belli yerlerde el dezenfeksiyon noktası oluşturuldu.

Sosyal mesafeye uyulması için ekiplerin sık sık uyarı yaptığı pazarda, alıcı ve satıcılar tokalaşmadan pazarlık yapıyor.

Belediye, belirlenen yerler dışında kurban kesilmeyeceğine ilişkin vatandaşları bilgilendiriyor.

