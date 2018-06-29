Akşam yemeği nasıl eritilir?

Akşam yemeklerinde mümkün olduğunca hafif yemek yemek eritmeyi daha fazla kolaylaştıracaktır. Fazla yağlı, çok tuzlu ve tabak tabak yenen yemeklerin eritilmesi pek tabii ki daha zordur.

Bu yüzden öncelik verilmesi gerekilen şey akşam yemeğinde mümkün mertebe az yağlı, hafif tuzlu ve hemen hemen doymuş olacak kadar yenilmesidir. Sofradan tıka basa doyarak kalkmak midede ağırlık yaratacak, hareket etmeyi kısıtlayacak ve doğal olarak eritmeyi zorlaştıracaktır.

Akşam yenen yemeğin eritilmesi için en önemli şey hareket etmektir. Ancak bu hareketin hemen yemek sonrası yapılmaması önerilir. Burada bahsedilen hızlı sporlar yapmak, ağır egzersizler çalışmak veya koşmak gibi hareketler değildir. Daha yavaş ve tempolu hareketlerdir.

Bu yüzden her akşam yemeği sonrası düzenli yapılan tempolu uzun yürüyüşler hem kişiyi zinde tutacak hem de yenilenlerin kolayca erimesini sağlayacaktır.

Akşam yemeğinden yaklaşık 20-25 dakika kadar sonra yenilen elma da yenilenlerin eritilmesini sağlayabilir. Elma hazmı kuvvetlendireceğinden bağırsakların çalışmasını sağlar. Bu da yemeklerin eritilmesine kolaylık sağlayacaktır.

Akşam yemekleri ardından bir bardak soda içimi de mideyi hafifletecek ve rahatlatacaktır. Akşam yemeğinde yemek sırasında az su tüketilmesi önerilir. Yemekten 10 dakika sonra su içmek daha iyi olacaktır.

Akşam yemeğini eritmenin bir başka formülü de lahana suyudur. Ancak bunun gece yatmadan önce içilmesi önerilir. Yağı parçalayacak, akşamdan kalan tüm ağır besini midede çözecektir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.