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Akşam yemeği için saatlerce mutfakta kalmaya son! 30 dakikada ziyafet sofrası hazır

“Bugün ne pişirsem?” sorunuza şahane bir listeyle yanıt veriyoruz.

28 Mart 2019 Perşembe 15:58
Akşam yemeği için saatlerce mutfakta kalmaya son! 30 dakikada ziyafet sofrası hazır

Hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği listesi istiyorsanız; doğru yerdesiniz. Hadi, “Bu akşam ne pişirsem?” diye kara kar düşünmeyin mutfağa girip hünerlerinizi konuşturun. Nasıl olsa pişirilecek listesi hazır.

Bulgur çorbası

  • 1 çay bardağı bulgur
  • 1 kase yoğurt
  • Tuz
  • Nane
  • Su

 

Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Hal böyle olunca soğuk çorbaların sezonu da açıldı. Öncelikle bir çay bardağı bulguru haşlayın. Ardından bulgur ve yoğurdu karıştırın. Koyuluğu zevkinize kalmış o nedenle tencereye suyu azar azar ekleyin ve kıvamı elde edin. Çorbanızı taze ya da kuru nane ile servis edebilirsiniz.

Tavuk sote

  • Yarım kilo tavukgöğsü
  • 1 adet soğan
  • 1 adet domates
  • 2 adet sivri biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvıyağı

Öncelikle soğanı tavada soteliyoruz. Kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü tencereye ekliyoruz. Tavuk 5 dakika kadar piştikten sonda sivri biber ve domatesi ekliyoruz. Baharat ve 1 çay bardağı su ilave edip yemeği pişmeye bırakıyoruz.

Nohut Salatası

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 sap taze soğan
  • Haşlanmış pancar
  • Yarım su bardağı mısır
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet nane
  • Lor peyniri
  • Ceviz
  • Çeri domates
  • Limon
  • Tuz
  • Çörekotu
  • Sumak

Salata için tüm malzemeler derin bir kap içinde birleştirilir. Bir kavanozun içinde zeytinyağı, çörekotu, sumak, limon ve tuz iyice karıştırılır ardından salataya dökülür.

 

Çikolatalı marshmallow

  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1,5 yemek kaşığı kakao
  • 2 yemek kaşığı çikolata sosu
  • Çay kaşığının ucuyla az tuz
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • Marshmallow
  •  

Marshmallow hariç tüm malzemeleri sırasıyla tencereye ekliyoruz. Sıcak çikolata kaynadığında marshmallow yerleştirdiğimiz bardaklara bölüştürüyoruz.

 

Afiyet olsun…

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:58
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