Akşam yemeği için saatlerce mutfakta kalmaya son! 30 dakikada ziyafet sofrası hazır

Hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği listesi istiyorsanız; doğru yerdesiniz. Hadi, “Bu akşam ne pişirsem?” diye kara kar düşünmeyin mutfağa girip hünerlerinizi konuşturun. Nasıl olsa pişirilecek listesi hazır.

Bulgur çorbası

1 çay bardağı bulgur

1 kase yoğurt

Tuz

Nane

Su

Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Hal böyle olunca soğuk çorbaların sezonu da açıldı. Öncelikle bir çay bardağı bulguru haşlayın. Ardından bulgur ve yoğurdu karıştırın. Koyuluğu zevkinize kalmış o nedenle tencereye suyu azar azar ekleyin ve kıvamı elde edin. Çorbanızı taze ya da kuru nane ile servis edebilirsiniz.

Tavuk sote

Yarım kilo tavukgöğsü

1 adet soğan

1 adet domates

2 adet sivri biber

Tuz

Karabiber

Sıvıyağı

Öncelikle soğanı tavada soteliyoruz. Kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü tencereye ekliyoruz. Tavuk 5 dakika kadar piştikten sonda sivri biber ve domatesi ekliyoruz. Baharat ve 1 çay bardağı su ilave edip yemeği pişmeye bırakıyoruz.

Nohut Salatası

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 sap taze soğan

Haşlanmış pancar

Yarım su bardağı mısır

Yarım demet dereotu

Yarım demet nane

Lor peyniri

Ceviz

Çeri domates

Limon

Tuz

Çörekotu

Sumak

Salata için tüm malzemeler derin bir kap içinde birleştirilir. Bir kavanozun içinde zeytinyağı, çörekotu, sumak, limon ve tuz iyice karıştırılır ardından salataya dökülür.

Çikolatalı marshmallow

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı çikolata sosu

Çay kaşığının ucuyla az tuz

2 yemek kaşığı şeker

Marshmallow



Marshmallow hariç tüm malzemeleri sırasıyla tencereye ekliyoruz. Sıcak çikolata kaynadığında marshmallow yerleştirdiğimiz bardaklara bölüştürüyoruz.

Afiyet olsun…