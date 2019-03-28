Akşam yemeği için saatlerce mutfakta kalmaya son! 30 dakikada ziyafet sofrası hazır
“Bugün ne pişirsem?” sorunuza şahane bir listeyle yanıt veriyoruz.28 Mart 2019 Perşembe 15:58
Hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği listesi istiyorsanız; doğru yerdesiniz. Hadi, “Bu akşam ne pişirsem?” diye kara kar düşünmeyin mutfağa girip hünerlerinizi konuşturun. Nasıl olsa pişirilecek listesi hazır.
Bulgur çorbası
- 1 çay bardağı bulgur
- 1 kase yoğurt
- Tuz
- Nane
- Su
Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Hal böyle olunca soğuk çorbaların sezonu da açıldı. Öncelikle bir çay bardağı bulguru haşlayın. Ardından bulgur ve yoğurdu karıştırın. Koyuluğu zevkinize kalmış o nedenle tencereye suyu azar azar ekleyin ve kıvamı elde edin. Çorbanızı taze ya da kuru nane ile servis edebilirsiniz.
Tavuk sote
- Yarım kilo tavukgöğsü
- 1 adet soğan
- 1 adet domates
- 2 adet sivri biber
- Tuz
- Karabiber
- Sıvıyağı
Öncelikle soğanı tavada soteliyoruz. Kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü tencereye ekliyoruz. Tavuk 5 dakika kadar piştikten sonda sivri biber ve domatesi ekliyoruz. Baharat ve 1 çay bardağı su ilave edip yemeği pişmeye bırakıyoruz.
Nohut Salatası
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 sap taze soğan
- Haşlanmış pancar
- Yarım su bardağı mısır
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet nane
- Lor peyniri
- Ceviz
- Çeri domates
- Limon
- Tuz
- Çörekotu
- Sumak
Salata için tüm malzemeler derin bir kap içinde birleştirilir. Bir kavanozun içinde zeytinyağı, çörekotu, sumak, limon ve tuz iyice karıştırılır ardından salataya dökülür.
Çikolatalı marshmallow
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- 1,5 yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı çikolata sosu
- Çay kaşığının ucuyla az tuz
- 2 yemek kaşığı şeker
- Marshmallow
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Marshmallow hariç tüm malzemeleri sırasıyla tencereye ekliyoruz. Sıcak çikolata kaynadığında marshmallow yerleştirdiğimiz bardaklara bölüştürüyoruz.
Afiyet olsun…
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