Akşam yemeği - Etli pilav

Etli Pilav Tarifi İçin Malzemeler

300 gr kuşbaşı et

1 çay bardağı su

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

Yapılışı

Kuşbaşı et pilav tenceresine alınır. Bir çay bardağı su eklenir ve et iyice yumuşayana kadar haşlanır (tavuk eti için su konmadan kavrulur) Et suyunu iyice çektikten sonra, sıvı yağ eklenir. Tuz, karabiber atılıp kavrulur. Tereyağı ilave edilir, yağ eridikten sonra yıkanmış pirinç katılıp biraz kavrulur. 3 su bardağı su ilave edilir. Su kaynadıktan sonra, ocağın altı kısılır ve tencerenin kapağı kapalı olarak pirinç suyunu çekene kadar pişirilir. Afiyet olsun.