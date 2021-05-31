  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK mensubu yakalandı
TESSEP'ten "Filistin ve Çocuk" temalı web resim sergisi
Diyarbakır "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru yaptı
Kastamonu'da kaza
Yaşam Akşam sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Yaşam

Akşam sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri merak ediliyor. 1 Haziran 2021 öncesi hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusu sorgulanıyor. Kabine toplantısının ardından 1 Haziran sonrasında akşam sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 19:24:00 -
Akşam sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

1 Haziran sonrası için geçerli olacak yeni genelgede tüm detaylar belli olacak. Alınan yeni kararlar arasında hafta içi kısıtlamaları ile ilgili detayların da olması bekleniyor.

Akşam sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleşirken, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günleri saat 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'e kadar sürüyor.Bu hafta uygulanan sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 05.00'te bitecek.

Ancak sokağa çıkma yasağı genel durumu ve saatlerinde değişiklik olup olmayacağı ya da kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili yeni bir açıklama bulunmuyor. Bugün yani 31 Mayıs 2021 tarihinde kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kabine toplantısında çıkacak karar bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay