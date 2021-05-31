1 Haziran sonrası için geçerli olacak yeni genelgede tüm detaylar belli olacak. Alınan yeni kararlar arasında hafta içi kısıtlamaları ile ilgili detayların da olması bekleniyor.

Akşam sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleşirken, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günleri saat 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'e kadar sürüyor.Bu hafta uygulanan sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 05.00'te bitecek.

Ancak sokağa çıkma yasağı genel durumu ve saatlerinde değişiklik olup olmayacağı ya da kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili yeni bir açıklama bulunmuyor. Bugün yani 31 Mayıs 2021 tarihinde kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kabine toplantısında çıkacak karar bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.