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Yaşam Akşam kaçta okunuyor?
Yaşam

Akşam kaçta okunuyor?

Akşam kaçta okunuyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İkindi namazından sonra akşam namazı vakti beklenirken Akşam kaçta okunuyor? sorusunun yanıtı araştırılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen namaz vakitlerine göre Akşam kaçta okunuyor? işte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-10-28 00:04:00 -
Akşam kaçta okunuyor?

Namaz vakitleri bilindiği üzere şehirden şehre farklılık göstermektedir. İllerin ezan saatleri arasında çok farkılık olmasa dahi namaz vakitleri arasında dakikalar oynayabiliyor.

İstanbul Haftalık Akşam Namazı Vakitleri

Diyanet Akşam Namazı Vakitleri için tıklayın

Akşam namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Akşam ezanının okunmasının ardından eda edilen namaz 5 rekattır. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak öncelikle 3 rekat farz kılınır. Daha sonra ise 2 rekat olan sünnet kılınır.

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