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Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı kimdir?

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı olan Emin Pazarcı gündeme dair yorumları ile ilgi görüyor. Emin Pazarcı'nın hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar merak ediliyor. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı kimdir? İşte Emin Pazarcı'nın hayatına dair ayrıntılar...

01 Ekim 2019 Salı 21:25
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı kimdir?

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı olan Emin Pazarcı gündeme dair yorumları ile ilgi görüyor. Emin Pazarcı'nın hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar merak ediliyor. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı kimdir? İşte Emin Pazarcı'nın hayatına dair ayrıntılar...

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı kimdir?

Emin Pazarcı, medya dünyasına ilk olarak Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitime devam ettiği yıllarda giriş yaptı.

1980 darbesinin ardından gazeteci Avni Özgürel ile birlikte Yeni Sözcü Dergisi’ni çıkaran ekip içinde yer aldı. Bu dergi, sıkıyönetim komutanlığı tarafından kapatıldı.

Sonraları, Akajans ve TercümanGazetesi’nde muhabir olarak görev alan Emin Pazarcı, uzun yıllar siyaseti, ekonomi, diplomasi, parlamento, savaş muhabirliği gibi alanlarda çalışmalarda bulundu. Tercüman Gazetesi’nde haber müdürlüğü ve yazarlık yaptı.

1995 senesinde ise Akşam Gazetesi’nde yazarlık ve Ankara temsilciliği yaptı.

Flash Tv’de Nargile Kahvesi ve Güne Başlarken, Kanal A’da Gündem, TRT’de 9. Senfoni ve İnce Çizgi gibi çeşitli kurumlarda çeşitli programlar hazırladı ve sundu.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde iki dönem öğretim görevlisi olarak dersler veren Emin Pazarcı’nın “Kurt Bakışı” ve “Gizli Alemler” isimli iki kitabı ve yüzün üzerinde ödülü bulunuyor.

Emin Pazarcı, halen Akşam Gazetesi Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı görevlerini yürütüyor.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 21:25
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