Akşam ezanını ne kadar var? Diyanet akşam namazı vakti
Akşam ezanı kaçta okunacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı, Akşam ezanına ne kadar kaldı İstanbul, Bursa, Konya. Namaz vakitleri Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden sorgulanmakta. İşte akşam ezanı vakti.
Namaz dnin direği, Müslümanın miracıdır. Namaz, buluğ çağına giren her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Namaz kılmak isteyenler namaz vakitlerini merak ediyor. Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfası üzerinden sorgulanmakta.
7 Kasım İstanbul akşam namaz vakti 18:00
7 Kasım Ankara akşam namazı vakti 17:47
7 Kasım Konya akşam namaz vakti 17:53
7 Kasım Bursa akşam namaz vakti 18:02
Diyanet namaz vakitleri için tıklayın