  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Akşam ezanını ne kadar var? Diyanet akşam namazı vakti
İSLAM

Akşam ezanını ne kadar var? Diyanet akşam namazı vakti

Akşam ezanı kaçta okunacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı, Akşam ezanına ne kadar kaldı İstanbul, Bursa, Konya. Namaz vakitleri Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden sorgulanmakta. İşte akşam ezanı vakti.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:41:00 -
Akşam ezanını ne kadar var? Diyanet akşam namazı vakti

Namaz dnin direği, Müslümanın miracıdır. Namaz, buluğ çağına giren her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Namaz kılmak isteyenler namaz vakitlerini merak ediyor. Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfası üzerinden sorgulanmakta.

7 Kasım İstanbul akşam namaz vakti 18:00

7 Kasım Ankara akşam namazı vakti 17:47

7 Kasım Konya akşam namaz vakti 17:53

7 Kasım Bursa akşam namaz vakti 18:02

Diyanet namaz vakitleri için tıklayın 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump mı? Biden mı? Davutoğlu cevapladı
Gündem

Trump mı? Biden mı? Davutoğlu cevapladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'de süren başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Donald Trump mı ..
İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?
Gündem

İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Bakan Kuru..
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay