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Aksakal halkı arıtmaların açılmasını istiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin Aksakal Mahallesi’nde sokak çeşmelerine takılan arıtma cihazlarının BASKİ tarafından yüksek maliyet getirdiği gerekçesiyle kapatıldığını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çağrıda bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:16
Aksakal halkı arıtmaların açılmasını istiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin Aksakal Mahallesi’nde sokak çeşmelerine takılan arıtma cihazlarının BASKİ tarafından yüksek maliyet getirdiği gerekçesiyle kapatıldığını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çağrıda bulundu.


Aksakal Mahallesi’nde kapatılan Aksakal Belediyesi döneminde mahallede bulunan sokak çeşmelerine takılan arıtma cihazları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından fazla maliyet oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldı. Çeşmelerin de çoğundan su akmaz halde.


Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ içinde bulunduğu ekonomik darboğaz sebebiyle birçok kalemde tasarrufa yöneldi. Aksakal Mahallesi’ndeki sokak çeşmelerinde takılı bulunan arıtma cihazları da bu tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı. Mahalle sakinleri Aksakal Belediyesi zamanında mahallede bulunan çeşmelere takılan arıtma cihazları ile temiz su içebilme şansını bulduklarını, fakat günümüzde BASKİ’nin yüksek maliyet yüzünden arıtma cihazlarını çalıştırmadığı gibi bir çok çeşmeye de bakım yapmaması sebebiyle çeşmelerin akmadığını iddia etti.


Arıtma cihazlarına takılan filtrelerin tanesinin 2 bin 500 TL civarında bir maliyet gerektirdiği iddia edilirken, BASKİ’nin yüksek maliyeti gerekçe göstererek arıtma cihazlarını kapattığı öğrenildi.


Vatandaşlar, BASKİ’nin mahalle genelinde tıkalı halde bulunan yağmur suyu ve kanalizasyonları da uzun süredir temizlemediğini ve mazgalların içinde neredeyse yarım metrelik otların bittiğini ileri sürdü.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:16
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