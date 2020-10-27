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Ekonomi Aksa, Siirt'in yüzde 75'ine doğal gaz ulaştırdı
Ekonomi

Aksa, Siirt'in yüzde 75'ine doğal gaz ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:27:46 -
Aksa, Siirt'in yüzde 75'ine doğal gaz ulaştırdı

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz, 2012'de yatırım yapmaya başladığı Siirt'in yüzde 75'ine doğal gaz ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 yılda Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerine 309 kilometrelik şebeke hattı kazandıran Aksa Doğalgaz, Siirt ve ilçelerinde toplam 31 bin 327 abonenin doğal gazdan yararlanmasını sağladı.

Söz konusu dönemde, 2 şehir giriş istasyonu, 6 bölge regülatörü, 21 bin 676 metre çelik şebeke, 209 bin 601 metre polietilen şebeke, 78 bin 247 metre servis hattı ve 5 bin 474 servis kutusu imalatıyla doğal gaz arzı sağlanan Siirt'te, bu yıl yapılan yatırımlarla toplam yatırım miktarı 34 milyon lirayı aştı.

Bu kapsamda, Aksa Doğalgaz'ın 2012'de yatırım yapmaya başladığı Siirt'te 36 bin 598 daireye doğal gaz şebekesi ulaştı.

Aksa Doğalgaz, 2021'de Türkiye genelindeki şebeke uzunluğunu 40 bin kilometreye taşımayı ve dünya etrafında bir tam tur atabilecek uzunlukta şebeke ağına ulaşmayı hedefliyor.


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