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Ekonomi Aksa, Şanlıurfa doğal gaz şebekesinin kontrolünü tamamladı
Ekonomi

Aksa, Şanlıurfa doğal gaz şebekesinin kontrolünü tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:59:31 -
Aksa, Şanlıurfa doğal gaz şebekesinin kontrolünü tamamladı

ANKARA (AA) - Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, senede iki kez gerçekleştirilen şebeke hatları kontrollerini 11 günlük çalışma sonrasında tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da bu yıl gerçekleştirilen yatırımlar sonrasında şebeke büyüklüğünü 1092 kilometreye ulaştıran Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, altı aydan kısa periyotlarda Optik Metan Dedektörü tipi kaçak arama cihazıyla donatılmış araçlarla, bu araçların giremediği bölge ve sitelerde ise hassas el dedektörleriyle şebekelerinin kontrolünü yapıyor.

Çalışmayla, diğer alt yapı kuruluşlarının çalışmaları ve üçüncü şahısların yaptığı kazılar sırasında şebekede oluşan hasarların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, birinci periyot kontrolleri kapsamında, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinin cadde ve sokaklarında toplam 1260 ekipman ve doğal gaz şebekesi kontrol edilerek, Aksa Şanlıurfa Doğalgaz şebekelerinde doğal gazın sürekli ve emniyetli olarak kullanabileceği tespit edildi.

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