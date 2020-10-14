  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aksa Jeneratör yeni üretim ve ticaret merkezini Hollanda'da açtı
Ekonomi

Aksa Jeneratör yeni üretim ve ticaret merkezini Hollanda'da açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:12:18 -
Aksa Jeneratör yeni üretim ve ticaret merkezini Hollanda'da açtı

ANKARA (AA) - Aksa Jeneratör, global büyüme stratejisi kapsamında yeni üretim ve ticaret merkezini Hollanda'da açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör, Hollanda'da Avrupa'nın en büyük limanına ev sahipliği yapan Rotterdam bölgesinde yeni üretim ve ticaret merkezini faaliyete geçirdi. Şirket, bu yatırımıyla küresel pazar payını artırmayı hedefliyor.

Aksa Jeneratör, yeni tesisinde Avrupa menşeli yenilikçi ve çevreci yeni nesil ürünlerle Batı Avrupa'ya ve hedef pazarlara odaklanacak.

Öte yandan, Avrupa'nın sürdürülebilirlik hedefleri paralelinde sektörün dönüşümüne öncelik etmek isteyen şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanıldığı, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı bir teknoloji olma özelliğiyle öne çıkan hibrit jeneratör sistemlerini de Avrupa pazarına sunmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, "Hollanda tesisimizin de faaliyete geçmesiyle 5 kıtada yer alarak 2025 yılına kadar dünyanın 3 büyük jeneratör üreticisinden biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde global ayak izimizi ve pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda farklı çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayat geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.










Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
Canlı yayında darbe tartışması
Gündem

Canlı yayında darbe tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları televizyon programında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘I..
Eski Türkiye'yi özleyen Anayasa Mahkemesi üyesi geri vites yaptı
Gündem

Eski Türkiye'yi özleyen Anayasa Mahkemesi üyesi geri vites yaptı

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin gece çekilmiş fotosunu Twitter hesabından paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesi..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay