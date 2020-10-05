  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aksa Jeneratör, TEKNOFEST 2020'ye kesintisiz enerji sağladı
Ekonomi

Aksa Jeneratör, TEKNOFEST 2020'ye kesintisiz enerji sağladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:45:03 -
Aksa Jeneratör, TEKNOFEST 2020'ye kesintisiz enerji sağladı

ANKARA (AA) - Aksa Jeneratör, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e enerji sponsorluğunu bu yılda başarıyla gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve şirketlerinin destekleriyle düzenlenen ve bu yıl 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'ye kesintisiz enerji sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'in enerji sponsoru olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını destekleyen ve toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu önemli festivalin yıllardır enerji sponsorluğunu üstlenmek bizim için çok gurur verici. Uzman mühendislik anlayışımız ve Ar-Ge alanındaki yatırımlara değer veren bir şirket olarak Türkiye’nin bu büyük teknoloji festivalinde sponsorluğun yanı sıra standımızla da yer aldık. Özellikle lise ve üniversite öğrencisi gençlerin bir araya geldiği bu teknoloji festivali sayesinde, bir Türk şirketi olan Aksa Jeneratör’ün küresel sektörde ilk 5’te yer aldığını ve dünyanın her yerine ürün sağladığını öğrenmelerinin onların gelecek vizyonuna çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aksa Jeneratör olarak ülkemizin ilk havacılık, uzay ve teknoloji sektörü festivaline kesintisiz enerji desteği vermekten mutluluk duyuyoruz."






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı
Spor

Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için Fenerbahçe prensipte anlaşıldığını duyurdu...
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay