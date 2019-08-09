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Aksa Enerji'nin karı yüzde 170 arttı

Aksa Enerji, yılın ilk yarısında net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artırarak 229 milyon liraya çıkardı

09 Ağustos 2019 Cuma 10:10
Aksa Enerji'nin karı yüzde 170 arttı

ANKARA (AA) - Aksa Enerji, yılın ilk yarısında net karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 170 artırarak 229 milyon liraya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 67 artarak 752 milyon lira oldu ve faaliyet kar marjı yüzde 12,4’ten yüzde 22,6’ya çıktı.

Aksa Enerji'nin net karı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 229 milyon liraya ulaştı.

Küreselleşme stratejisi doğrultusunda 2015'ten bu yana yurt dışı yatırımlarına ağırlık veren Aksa Enerji'nin Afrika’daki santralleri, bilanço karında etkili oldu. Şirket, Afrika'daki santrallerinden toplam 727,6 milyon lira ciro elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, bilançodaki olumlu tabloda yurt dışı operasyonlarının katkısının yüksek olduğunu belirterek, "Aksa Enerji olarak 2017'den bu yana yürüttüğümüz global strateji, Afrika yatırımları ve verimlilik politikaları finansal tablolarımıza yansıyor. Afrika ve KKTC'deki santrallerimizden sağladığımız döviz bazlı garantili satışlar, FAVÖK'ümüzün yüzde 74'ünü oluşturuyor ve ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Son 4 yılda borcumuzu 203 milyon dolar düşürdük. Türkiye ve yurt dışı operasyonlarımızda hacimden ziyade karlılığa odaklandık ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:10
  1. Aksa Enerji
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