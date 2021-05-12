Aksa Enerji’den 208 milyon TL net kâr

2021 yılına oldukça başarılı finansal sonuçlarla başlayan Aksa Enerji’nin ilk çeyrek ana ortaklık net kârı, geçen yılın aynı döneminde elde edilen net kârın neredeyse 3 katına ulaşarak 208 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı santralleri döviz bazlı getirilerinin de katkısıyla Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 30 artışla 483 milyon TL’ye ulaştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde Irak ve Gürcistan’a enerji ihraç eden Aksa Enerji, operasyonlarını çeşitlendirerek cirosunu yüzde 16 artışla 2,1 milyar TL’ye taşıdı. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “2015 yılından bu yana yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Pandemi dönemini de fırsata çevirerek yüksek büyüme potansiyeli olan bölgeleri radarımıza aldık” dedi. Yurt içinde de özellikle yenilenebilir enerji alanında büyüme planları olduğunun altını çizen Kazancı, pandemi nedeniyle ara verilen YEKA GES 3 ihaleleri kapsamında Bingöl’de 10 MW büyüklüğündeki güneş enerjisi santrali ihalesini de kazandıklarını belirtti.